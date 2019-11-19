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Tele2 награждена за вклад в развитие доступной связи в Ленинградской области

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© Фото: Tele2

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Компания приняла участие в конференции «Особенности региональной цифровизации-2019», которая прошла в Петербурге.

13 ноября на конференции «Особенности региональной цифровизации-2019» представители IT-компаний и государственных структур обсудили перспективы внедрения цифровых сервисов в различных сферах экономики и государственного управления, предложили механизмы выстраивания эффективного диалога бизнеса и органов власти. В мероприятии, прошедшем под патронажем правительства Ленинградской области, приняли участие свыше 400 экспертов.

Одной из важных тем форума стало развитие инфраструктуру связи, на базе которой строятся цифровые решения для экономики. В этом вопросе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил представителей Tele2 почётным дипломом за развитие доступной мобильной связи. Tele2 в 2019 году завершила масштабный проект по расширению сети скоростного мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти. Компания также модернизировала действующую сеть 4G. За два года инвестировали в развитие инфраструктуры региона более 2,3 млрд рублей.

Кроме того, оператор развивает продуктовые решения, которые помогают абонентам персонифицировать тарифные планы. Неиспользуемые минуты и гигабайты трафика в пакетных тарифах автоматически переносятся на следующий расчетный месяц. Абоненты самостоятельно могут продавать и приобретать гигабайты и минуты на «Бирже Tele2», делиться трафиком с другими абонентами по всей стране. Опции позволяют оптимизировать расходы на связь и мобильный интернет.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Может показаться, что разговоры о цифровизации – это разговоры о будущем. На самом деле этот процесс активно проникает в различные сферы жизни и бизнеса уже сегодня. Мы видим это на успешных кейсах внутри компании. Уже несколько лет на основе аналитики big data мы строим базовые станции там, где это надо людям. Аналитика данных позволяет компании инвестировать в строительство сети с умом и быть уверенным, что каждый рубль принесет прибыль нам и пользу абонентам».

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