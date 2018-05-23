Арбитражный суд признал незаконным конкурс Смольного по выбору мусорного оператора

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил итоги одного из двух конкурсов Смольного по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Об этом сообщила «Фонтанка».

Иск к комитету по благоустройству и ГУП «Завод МПБО-2» был подан компанией «Новый Свет – ЭКО». Она участвовала в конкурсе правительства Петербурга по работе в южной части города. Организация снизила начальную стоимость контракта с 42,1 млрд до 16,5 млрд рублей, но власти Северной столицы выбрали «Завод МПБО-2», предложивший 39,5 млрд рублей.

Компания подала жалобу в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы, которая признала ее обоснованной. Несмотря на это, антимонопольщики не стали выдавать предписание комитету по благоустройству, поскольку на момент рассмотрения жалобы соглашение с победителем конкурса уже было заключено.

Суд отменил итоги этого конкурса. В Смольном заявили, что до апелляции «Завод МПБО-2», который занимается и мусором в северной части Петербурга, продолжит работу.

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«Новый Свет – ЭКО» – дочерняя структура АО «Автопарк №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева, который владеет полигоном «Новый Свет – ЭКО». Компания сама ранее была задействована в экологическо-финансовом скандале. Департамент Росприроднадзора попытался оштрафовать Язева за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году из-за размещения мусорной свалки. В ведомстве заявили, что компания неправильно указала класс опасности 550 тыс. т. отходов и при расчете негативного воздействия вместо пятикратного повышающего коэффициента ошибочно применила коэффициент 0,3.

«Автопарк №1 "Спецтранс"» был готов признать лишь задолженность перед государством в размере 53 тыс. рублей, то есть примерно в 5300 раз меньше, чем насчитал Росприроднадзор. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти согласился с доводами компании, так как с 2018 года в федеральном законодательстве вступили в силу новые правила, согласно которым плата за негативное воздействие на экологию за 2016-2017 годы полигонами не вносится.

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