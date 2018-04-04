Полигон «Новый Свет-Эко» выделил почти 10 млн рублей на установку временного склада

Полигон «Новый Свет-Эко», принадлежащий семье миллиардера Анатолия Язева, выделил почти 10 млн рублей на установку временного холодного склада для хранения техники и спецоборудования, сообщает «47 News».

Соответствующий открытый запрос цен компания объявила 30 марта. Согласно техзаданию, 9,95 млн рублей выделяются на установку холодного склада площадью 288 кв. м. Работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента подписания контракта. О том, какое именно оборудование планирует хранить полигон ТБО на складе, пока не ясно.

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Ранее «Новый Свет-Эко» оказался задействован в экологическо-финансовом скандале. Департамент Росприроднадзора попытался оштрафовать владеющего полигоном ООО «Новый Свет-Эко» Язева за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году из-за размещения мусорной свалки. В ведомстве заявили, что компания неправильно указала класс опасности 550 тыс. т. отходов и при расчете негативного воздействия вместо пятикратного повышающего коэффициента ошибочно применила коэффициент 0,3.

Компания-владелец полигона, «Автопарк № 1 Спецтранс», была готова признать лишь задолженность перед государством в размере 53 тыс. рублей, то есть примерно в 5300 раз меньше, чем насчитал Росприроднадзор. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти согласился с доводами компании, так как с 2018 года в федеральном законодательстве вступили в силу новые правила, согласно которым плата за негативное воздействие на экологию за 2016-2017 годы полигонами не вносится.

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«Новый Свет-Эко» оказался замешан в скандале об очернении конкурентов за счет скоординированной деятельности экологических активистов и представителей гатчинской администрации. Один из экологов-активистов Гатчинского района Дмитрий Зарубин по совместительству оказался руководителем проекта в ООО с названием очень похожим на название полигона, – «Новый Свет.Эко».

Проблема в том, что учредителем ООО являтся тоже «Автопарк № 1 Спецтранс», который владеет полигоном. То есть Анатолию Язеву принадлежит и полигон, и отдельная компания с похожим названием, где работает экоактивист. Из чего можно сделать вывод, что экологические активисты региона защищают интересы мусорного гиганта и миллиардера, а не экологию региона и здоровье местных жителей.

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