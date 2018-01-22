И нашим, и вашим: кого защищают гатчинские экологи

Среди жителей Гатчины и ближайших районов есть известные экологические активисты Дмитрий Зарубин и Сергей Грибалев. «Мы сейчас наблюдаем грубейшее нарушение при эксплуатации полигона, все нормы, которые регламентируют как строительство, так и эксплуатацию, и содержание полигона», – высказывался Зарубин насчет одного из самых крупных мусорных полигонов Ленобласти «Новый Свет».

Он обращался в департамент местного Росприроднадзора, комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и в комитет по природным ресурсам с требованием провести проверку по деятельности предприятий, связанных с отходами.

Год назад, когда местные власти по-тихому пытались провести проект расширения границ мусорного полигона «Новый Свет», экоактивист в сюжете для телеканала НТВ осудил действия чиновников.

В ноябре этого года он с коллегами-активистами Евгением Крыловым, Лилией Буяновой и Светланой Заходякиной на съемках программы «Момент Истины» привлекал внимание к проблеме большего количества твердых бытовых отходов под Гатчиной.

Зарубин пригласил в Гатчину телезвезду Елену Летучую, обратившись к ней с информацией о том, что ситуация в регионе уже давно стала катастрофичной, а все важные вопросы решаются втайне, при молчаливом согласии продажных политиков и общественных деятелей.

Однако при ближайшем рассмотрении позиция Зарубина перестает быть такой однозначной: чьи именно интересы отстаивает экозащитник Зарубин – жителей Гатчины и ближайших районов или же мусорного полигона «Новый Свет-Эко».

Твердая позиция по защите экологии не стала препятствием для Зарубина в выборе места работы. Активист является руководителем проекта в ООО «Новый Свет-Эко», одного из крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Ленинградской области, против деятельности которого неоднократно выступал. Мощность «Нового Света» – 10,5 млн тонн, что превышает возможности уже закрытого на рекультивацию полигона «Новоселки» и всех остальных предприятий подобного профиля.

В связи с тяжелым материальным положением, которое по обыкновению сопровождает жизнь активистов-экологов, он даже написал служебную записку на имя директора полигона Евгения Дегтярева с просьбой выделить беспроцентную ссуду на 150 тыс. рублей. Записка подписана: «Руководитель проекта ООО «Новый Свет Эко» Зарубин Д. С.

Опыт активиста-эколога Зарубина пригодится руководителям полигона, ведь, перейдя на работу в «Новый Свет», он не прекратил свою природоохранную деятельность. Работая в «Новом Свете», он контролирует организацию поездки экологических активистов в Москву для участия в съемках «Момента Истины».

Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Обращения в органы власти от Зарубина связаны с деятельностью конкурентов «Нового Света». С помощью них он пытается доказать связь между ухудшением окружающей среды и работой предприятий-конкурентов.

В конце июня 2017 года Зарубин делится с начальником отдела муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района Александрой Исаевой планами о подготовке масштабного массового мероприятия против деятельности компании «Селект Энерджи» и рассказывает о финансовой поддержке от заинтересованных спонсоров. Исааева также делится с экоактивистом информацией.

В атаке на компанию «Селект Энерджи» Зарубину помогают другие гатчинские экологи, в частности Сергей Грибалев. Компания приобрела соседствующий с полигоном земельный участок в 2012 году. Новый собственник заявил о планах построить на этом участке мусороперерабатывающий комплекс – индустриальный парк «Шаглино». Сырьем для предприятия должны были служить отходы 4-5 классов опасности, то есть самые безопасные. «Благодаря современным технологиям переработки на предприятии, мусор станет сырьем для производства топлива, электроэнергии и тепла», – сообщают в компании.

Правительство Ленобласти сначала одобрило проект, но через три месяца передумало. Несмотря на то, что «Селект Энерджи» доказало неправомерность действий властей и защитило свои права в суде, в августе 2017 года Гатчинская администрация заказала экологическую экспертизу участка «Селект Энерджи» у компании «ЭкоМирикел». Ведущим экспертом «ЭкоМирикел» является эколог Сергей Грибалев. Он же автор технического задания к государственному заказу этой экспертизы, за которую компания получила из муниципального бюджета почти 200 тыс. рублей.

В своей работе Грибалев делает вывод о том, что появление на землях конкурента «Нового Света» мусороперерабатывающего производства существенно увеличит угрозу здоровью граждан.

У Зарубина, кроме общей координации действий кампании против «Селект Энерджи», есть и другая роль. Именно эту компанию экологический активист собирался поставить под удар Летучей, представив ситуацию так, что «Селект Энерджи» собирается устроить в Ленобласти еще один мусорный полигон.

«Санкт-Петербург.ру» продолжит следить за ситуацией. На сегодняшний день есть основания полагать, что в Гатчинском районе ведется скоординированная деятельность экологических активистов и представителей гатчинской администрации по дискредитации деятельности всех мусороперерабатывающих предприятий, кроме полигона «Новый Свет-Эко».

Справка

Полигон «Новый Свет-Эко» является одним из крупнейших предприятий в Ленобласти по приему и складированию мусора. 50% акций ООО «Новый Свет-Эко» принадлежит компании «Автопарк № 1 Спецтранс», владельцем которой является Анатолий Язев. Язев также владеет 1% акций «Нового Света», то есть фактически владеет контрольным пакетом акций полигона. В апреле-июне 2016 года проверка Росприроднадзора показала, что мощность полигона, предусмотренная проектом, превышена не менее чем в шесть раз. Росприроднадзор подал иск к полигону в арбитражный суд. «Новый Свет-Эко» признал нарушения, и арбитраж определил для него штраф в 100 тыс. рублей при годовой выручке 600 млн рублей.

Даже эти деньги полигон не заплатил, спешно разработав проект увеличения мощности полигона. Проект прошел общественные слушания «методом опросных листов» (по сути никаких слушаний не было, и кто те люди, что заполняли опросные листы, широкой общественности неизвестно), а затем мгновенно пролетел через государственную экологическую экспертизу. В результате федеральный Росприроднадзор утвердил новые возможности старого полигона – мощность его была увеличена до 10,5 млн тонн, максимальная высота до 71,5 метра – чуть ли не вдвое выше, чем у знаменитой «Волхонки», закрытой на рекультивацию. Таких параметров полигону хватит как минимум на четыре года работы. Хотя жители считают, что реально на полигоне уже сейчас хранится 10-12 млн тонн мусора.