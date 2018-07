Куда сходить в Петербурге в августе

Ретроспектива Стэнли Кубрика

В честь 90-летия со дня рождения классика кинематографа Стэнли Кубрика в Северной столице покажут главные фильмы режиссер. Со 2 по 4 августа горожане смогут увидеть три последние фильма Кубрика.

Фильм ужасов «Сияние» с Джеком Николсоном в главной роли покажут в «Авроре» 2 июля в 19:00 и в 21:30. Картину о войне во Вьетнаме «Цельнометаллическая оболочка» продемонстрируют 3 августа в 19:00, а драму «С широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман – 4 августа в 18:30.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 60

Когда: со 2 по 4 августа

Сколько: от 400 рублей

Фото: кадр из фильма «Сияние»

«Аллея парящих зонтиков»

В последний летний месяц в Северную столицу вернется «Аллея парящих зонтиков». Проект откроется 4 августа и продлится по 2 сентября.

Инсталляция, как и в прошлые годы, расположится в Соляном переулке. На протяжении месяца там будут устраивать концерты, мастер-классы, флешмобы и другие увлекательные мероприятия.

Официальная страница

Где: Соляной переулок, 13

Когда: с 4 августа по 2 сентября

Фото: vk.com/umbrellaskyspb

Фестиваль мыльных пузырей

В парке им. Бабушкина пройдет яркий летний праздник с мыльными пузырями. Взрослые горожане смогут вспомнить беззаботное детство, а юные посетители – повеселиться от всей души.

На глазах у зрителей вырастят тысячи гигантских мыльных пузырей с дымом и горящим огнем. На территории фестиваля будут расположены зоны с мастер-классами и конкурсами для гостей всех возрастов. Проголодавшиеся смогут перекусить на гастрономической площадке.

Официальная страница

Где: проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 4 и 5 августа в 15:00

Сколько: 200 рублей, в стоимость входит набор мыльных пузырей

Фото: vk.com/soapfestival

«Петербургская ярмарка»

Несколько сотен мастеров и десятки тысяч удивительных и оригинальных товаров ждут жителей Северной столицы на «Петербургской ярмарке». Она пройдет в креативном пространстве «Бертгольд Центр» неподалеку от станции метро «Сенная площадь».

На протяжении двух дней в арт-кластере появятся авторская кухня и эко-еда, ювелирные изделия ручной работы и авторские украшения, одежда от молодых дизайнеров, вязанные изделия, керамика, картины, сувениры и многое другое. Организаторы также предусмотрели интересную образовательную программу с лекциями и мастер-классами.

Официальная страница

Где: Гражданская улица, 13-15

Когда: 4 и 5 августа с 12:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/evnthandmade

Антоха МС

На главной сцене Новой Голландии 10 августа выступит Антоха МС, самобытный музыкант, который в своей музыке несет добро. Его творчество пропитано уличной романтикой, искренностью и наивностью, которые звучат под танцевальный ритм или хип-хоповые биты.

Почти в каждой песне Антоха играет на трубе, добавляющей колорит любой композиции. Происходящее на сцене дополняют танцы, которые превращают концерт в настоящий праздник оптимизма.

Официальная страница

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: 10 августа в 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: Instagram / @katepervova

«Ночь света» в Гатчине

В Гатчинском парке 10 и 11 августа пройдет масштабный фестиваль световых объектов. Для гостей подготовили уникальное шоу, которое поразит их своей красотой.

В рамках фестиваля выступят художники из России и других стран. Созданные человеком объекты изменят до неузнаваемости природные ландшафты, что запомнится зрителям на долгие годы.

Официальный сайт

Где: Гатчина, Красноармейский проспект, 1

Когда: 10 августа с 21:00 до 02:00, 11 августа с 21:00 до 03:00

Сколько: от 700 рублей

Фото: vk.com/gatchinanights

«Питер, я люблю тебя!»

Уже в пятый раз в городе на Неве пройдет фестиваль «Питер, я люблю тебя!». Он объединит кинопоказ, конкурсы и другие развлечения.

На сцене, расположенной на территории Петропавловской крепости, сыграют группы Alai Oli, ВИА «Пролетарское танго» и PlusFive. Помимо этого, впервые на фестивале откроют детские игровые площадки. Также там пройдут мастер-классы, а любители спорта смогут позаниматься в специальной зоне проекта Sekta.

Официальная страница

Где: Петропавловская крепость

Когда: 11 августа с 16:00 до 23:55

Сколько: вход свободный

Фото: blog-fiesta.com

Фестиваль современного танца Open Look

На Новой сцене Александринского театра и других петербургских площадках уже в двадцатый раз пройдет международный фестиваль танца Open Look.

Фестиваль условно делится на две части. Основная под названием Open Look представляет иностранных артистов, Russian Look дает возможность русским хореографам, показать свои работы профессиональному сообществу, экспертам российских и западных фестивалей. Для зрителя это уникальная возможность познакомиться с лучшими достижениями искусства из разных уголком мира.

Официальный сайт

Когда: с 13 по 18 августа

Сколько: от 700 рублей

Фото: Daria Popova / open-look.ru

Geek Picnic

Фестиваль науки, техники и культуры состоится в Петербурге в восьмой раз. Темами мероприятия станут современные технологии, например, блокчейн, криптовалюты, виртуальная и дополненная реальность. Посетители смогут узнать о необычной музыки, посетить лекторий и экспозону Human Evolution и посмотреть на различные технообъекты.

Одними из хедлайнеров Geek Picnic станут Лиза Рэндалл, эксперт в области физики элементарных частиц, и Сет Стивенс-Давидовиц, автор бестселлера «Все лгут» и колумнист The New York Times. Они и другие спикеры поговорят о важнейших темах, влияющих на существование и развитие человечества.

Официальная страница

Где: ЦПКиО им. Кирова

Когда: 18 и 19 августа

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/id1696234

Роджер Уотерс

Бывший участник великой рок-группы Pink Floyd выступит в Петербурге в рамках тура «Us + Them». Концертное шоу названо в честь одной из самых известных песен коллектива.

Уотерс представит на сцене СКК свой пятый альбом «Is This the Life We Really Want?». Музыкант пообещал посвятить 80% шоу классическим песням Pink Floyd, а 20% – своим новым композициям.

Концерт пройдет в знаменитом стиле Уотерса: четкая аудиовизуальная концепция, подчеркнутая десятками проекторов и качественной системой звука.

Официальный сайт

Где: СКК, проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 29 августа в 19:30

Сколько: от 3000 рублей

Фото: chron.com