Картина дня: обвинение в мошенничестве вице-губернатора Ленобласти Коваля, метро и проверка Apple Роскомнадзором

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало обвинение в мошенничестве заместителя председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Ленобласти Олега Коваля. Быстрее всех об этом сообщили ДП (17:45), 47news (17:50) и «Невские новости» (20:05).

Уголовное дело в отношении Коваля возбудили во вторник, 29 января. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере и пособничестве в преступлении.

В среду, 30 января, чиновнику продлили срок ареста на 72 часа. С такой просьбой выступил адвокат для сбора необходимых документов и возможности избрания более мягкой меры. Сам Коваль свою причастность к мошенничеству отрицает.

Уголовное дело в отношении чиновника связано с его предыдущей работой в структурах «Газпрома». Там он работал с 2009 по 2014 год на посту заместителя генерального директора.

В администрации Ленобласти Коваль работает с 2015 года. Ранее он был депутатом областного Законодательного собрания, а также занимал пост заместителя секретаря ленинградского областного отделения «Единой России». До работы в ОАО «Газпром газораспределение» он руководил ГУ обустройства войск Минобороны.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало сравнение количества станций и вестибюлей петербургского метро. Первыми об этом написали АБН (16:20) и КП (17:00).

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» рассказали, что в подземке Северной столицы 69 действующих станций и 78 вестибюлей.

«Подобная разница встречается в метрополитенах по всему миру и на самом деле даже выгодна для пассажиров», – отметили сотрудники метро. Они добавили, что проектировщики предусматривают два выхода со станции, когда это позволяет локация. Так пассажиры могут выбрать самый короткий и удобный для себя маршрут.

В Петербурге парные вестибюли есть на станциях «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Московская», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Спортивная» и «Новокрестовская».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что Роскомнадзор 1 февраля начнет проверку Apple на соблюдение закона о персональных данных. Первыми об этом сообщили АБН (16:45), «Невские новости» (17:40) и ДП (18:10).

Согласно данным на сайте Роскомнадзора, в конце декабря прошлого года ООО «Эппл Рус» отправило уведомление о том, что компания начала обработку пользовательских данных россиян. Тогда же компанию внесли в список операторов персональных данных.

Согласно законодательству, с 1 сентября 2015 организации, управляющие персональными данными россиян, должны хранить их на серверах, расположенных на территории России.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и АБН.