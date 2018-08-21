Вопреки логике: Трамп назвал условия снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп выразил готовность снять антироссийские санкции, если Москва и Вашингтон будут сотрудничать по ряду вопросов, связанных с ситуациями на Украине и в Сирии.

По словам главы американского государства, вопрос ограничительных мер не поднимался во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вопрос о санкциях будет рассмотрен только в том случае, если Москва пойдет на встречу и сделает что-то в пользу Вашингтона.

США начали вводить ограничительные меры против России в 2014 году после присоединения Крыма. В дальнейшем санкции, касающиеся как физических, так и юридических лиц, неоднократно обновлялись и расширялись.

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В 2016 году американцы обвинили Москву во вмешательстве в президентские выборы. В 2018 году Вашингтон поддержал Великобританию, которая выслала российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В последние месяцы стало известно, что группа сенаторов из США разработала законопроект «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Политики хотят провести оценку состояния и активов президента России Владимира Путина.

Против всех политиков, бизнесменов, родственников и других людей, которые «прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям» в интересах российского лидера, будут введены санкции.