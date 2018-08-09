США введут дополнительные санкции против России из-за отравления Скрипалей

Власти США объявили о введении новых санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Официально власти не рассказали, о каких именно санкциях идет речь.

По данным The Washington Post, будет введен запрет на продажу «определенных оборонных технологий» России. Согласно неподтвержденной информации, новые ограничения пересекаются с уже существующими.

В случае, если Вашингтон не получит от Москвы гарантий, что Россия больше не будет применять химическое оружие, то США введут второй пакет санкций. Они будут связаны с почти полным ограничением экспорта и импорта, а также с запретом полетов в Штаты для авиакомпании «Аэрофлот», сообщает NBC.

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В Министерстве иностранных дел России назвали ограничительные меры «драконовскими» (крайне суровыми, – прим. ред.). В ведомстве считают, что их планируют ввести «под надуманным предлогом». «Санкционная машина США набирает обороты», – добавили в МИД.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери в начале марта. Бывший разведчик поправился только к концу мая.

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Борис Джонсон, возглавлявший в тот момент британский МИД, заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Россия ответила симметрично. Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.