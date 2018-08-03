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Американские сенаторы разработали законопроект «О защите от агрессии Кремля»

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© Фото: Flickr / Mark Fischer

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Политики из США хотят узнать о состоянии Путина и ввести дополнительные санкции против России.

Группа сенаторов из США разработала законопроект «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ внесен на рассмотрение в верхнюю палату конгресса.

Сенаторы хотят провести оценку состояния и активов президента РФ Владимира Путина. Против всех политиков, бизнесменов, родственников и других людей, которые «прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям» в интересах российского лидера, будут введены санкции.

Под ограничительные меры также должны попасть любые россияне, которые могут содействовать вредоносной деятельности в компьютерной сфере. За кибератаки предусмотрено ужесточение наказаний. Помимо этого, он запрещает инвестировать в энергетические проекты, которые финансирует Россия.

Линдси Грэм, один из авторов законопроекта, заявил, что санкции, которые существуют в настоящее время, не остановили Россию от вмешательства в различные выборы в США в 2018 году. Директор национальной разведки Дэн Коутс отметил, что спецслужбы продолжают наблюдать попытки России «ослабить и разделить» Штаты.

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Американские политики не смогут воплотить в жизнь все меры из законопроекта, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что господин Грэм выдает желаемое за действительное – это по поводу его слов о самых жёстких санкциях. Санкционный вирус охватил сенат, они развешивают эти санкции и против европейских стран. Идёт банальная нечистоплотная конкурентная борьба», – передает RT слова сенатора.

Депутат Государственной думы Антон Морозов считает, что идеи нескольких американских политиков не мешают отношениям России и США налаживаться. «Мы настроены оптимистично, несмотря на то что отдельные сенаторы сохраняют антироссийскую риторику», – добавил он.

В середине июля в Хельсинки прошел саммит между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после встречи американский лидер заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Однако на результат выборов, по его словам, Москва повлиять не смогла.

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