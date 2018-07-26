Ничего нового: США не снимут санкции с России из-за Крыма

США не собираются снимать санкции против России, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на госсекретаря Штатов Майка Помпео.

Выступая на слушаниях в сенате США, Помпео заявил, что власти страны не намерены признавать «аннексию» полуострова. «Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по вопросу Украины и ее территориальной неприкосновенности», – отметил он.

Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин на саммите в Хельсинки не договорились о каких-либо соглашениях по Украине. По его словам, власти страны опасались, что Трамп изменит американскую позицию по вопросу, но этого не произошло. Несмотря на это, ранее американский лидер назвал Крым российским, потому что местные жители говорят на русском языке.

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил администрацию президента США за поддержку. Он выразил надежду, что отношение Штатов к Крыму «избавит Кремль от имперских иллюзий».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и десятки стран не признают итоги голосования.

Встреча Трампа с Путиным состоялась 16 июля. На ней лидеры двух стран обсудили международную обстановку и отношения между двумя державами. Позднее глава РФ заявил, что на саммите был закрыт «крымский вопрос».

Накануне в Белом доме аннонсировали новую встречу Трампа с Путиным. Предположительно, она состоится в 2019 году после того, как завершится расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.