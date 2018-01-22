Правительство смягчит «закон Яровой» и отложит его до октября

В правительстве планируют смягчить «закон Яровой» и перенести его вступление в силу с июля на октябрь 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова.

В ведомстве считают, что объем хранилищ данных, где будут храниться разговоры пользователей, должен быть рассчитан исходя из фактического траффика, а не из емкостей сетей связи. Данные планируют сохранять не три года, а месяц. По мнению Алхазова, эти меры должны снизить расходы операторов.

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В предыдущей версии постановления операторов обязывали иметь 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети, этот объем планировали увеличивать на 15% ежегодно. По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, общие траты МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» при таких нормах составили бы 100 млрд рублей. Эксперты пришли к выводу, что без софинансирования из государственного бюджета каждый оператор может тратить на эти нужды не более трех млрд рублей в год.

пакет антитеррористических законов, выдвинутый членами Совета Федерации Ириной Яровой и Виктором Озеровым, обязывает операторов связи и Интернет-провайдеров до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Подробнее: https://ianews.ru/articles/94009/

Пакет антитеррористических законов, выдвинутый членами Совета Федерации Ириной Яровой и Виктором Озеровым, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июле 2016 года. «Закон Яровой» обязывает операторов связи и интернет-провайдеров до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Также поправки Яровой предусматривают наказания за призывы к терроризму или его оправданию в социальных сетях.