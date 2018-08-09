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МИД РФ назвал новые санкции США частью сговора Вашингтона с Лондоном

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© Фото: Instagram / @have.to.say

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В ведомстве пообещали «адекватно» ответить на решение Штатов.

Министерство иностранных дел РФ считает, что США введут новые санкции против России из-за сговора Штатов с Великобританией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Очевидно, что проводится общая игра, роли в которой распределены между Лондоном и Вашингтоном – это очевидно. Мы вначале видели, как высылались российские дипломаты. Основной удар пришелся на дипломатов именно в Лондоне и Вашингтоне», – сказала Захарова.

Она добавила, что власти России адекватно ответят на новые ограничительные меры. «Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно», – заявила Захарова.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая назвала действия США «новой формой совершения международных преступлений, возводимых в закон». Депутат отметила, что «операцию «Новичок» провернули не новички в запуске санкции по всему миру».

Власти Штатов объявили, что 22 августа начнут действовать новые ограничительные меры в отношени России. Их ввели из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Бывший сотрудник ГРУ, который вместе с дочерью пострадал в начале марта, поправился только к концу мая.

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Борис Джонсон, возглавлявший в тот момент британский МИД, заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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