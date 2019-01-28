Все обсуждают регистрацию мобильных телефонов в России. Стоит ли вообще об этом волноваться

Все СМИ пестрят новостями о регистрации мобильных телефонов в России, новость постоянно всплывает как одна из главных в стране на странице «Яндекса», но не очень понятно, о чем вообще идет речь, и главное – стоит ли нам всем об этом волноваться.

Вы удивитесь, но история с регистрацией телефонов в России на самом деле не новая. Еще в декабре 2018 года несколько сенаторов подготовили законопроект о введении системы контроля устройств с выходом в интернет по IMEI-коду, но начали широко обсуждать это почему-то только спустя пару месяцев.

Инициатива, которую предложили сенаторы, тоже далеко не нова и уже работает в некоторых странах. Например, в Турции обязательно нужно регистрировать телефон при использовании местной сим-карты. Если вы приехали на пару недель и купили симку, то ничего страшного, никто не обратит на это внимания, пользуйтесь на здоровье. Но если вы живете на территории страны минимум пару месяцев, а телефон ваш не зарегистрирован, то сим-карту попросту отключат, именно на этом телефоне она работать не будет, а на любом другом зарегистрированном будет. Либо регистрируйте телефон, либо сидите без турецкой связи, извините.

В Казахстане тоже буквально недавно вступил в силу закон об обязательной регистрации всех мобильных телефонов, но к 1 января 2019 года из 26 млн абонентов только 14 млн прошли эту процедуру. Ну то есть такое: зарегистрировал телефон – молодец, не зарегистрировал – тоже нормально. Подобный России законопроект появился и в Узбекистане, но пока официально не рассматривался. В Азербайджане обязательная регистрация мобильных телефонов платная, плюсом каждый телефон облагается налогом в зависимости от его рыночной стоимости.

В России хотят ввести обязательную регистрацию не только мобильных телефонов, но и всей техники с 3G-модулями: ноутбуки, модемы, планшеты, смарт-часы и даже умные счетчики электроэнергии. Предполагается занесение в базу IMEI номер каждого такого устройства. Что это вообще такое? Это международный 15-значный идентификатор мобильного оборудования, уникальный для каждого устройства. Его очень просто узнать самостоятельно, набрав на телефоне команду *#06#. Если помните, в конце нулевых многие школьники баловались этой комбинацией цифр, это было такое вау, якобы «секретный код», можно было долго гадать и придумывать, что он значит.

На деле в этом коде нет ничего интересного. В комбинацию цифр заложена страна производитель гаджета, страна его сборки и уникальный серийный номер. Когда устройство выходит «на связь», именно по этому коду оператор его регистрирует в сети. В устройствах на Android вполне легко можно самостоятельно поменять IMEI-код, для этого есть специальные приложения и инструкции в интернете.

Согласно нынешней инициативе, операторы по закону будут обязаны отключать от сети телефоны, которые не зарегистрированы в базе или имеют IMEI, копирующий другой или присвоенный вручную, а также были объявлены украденными или потерянными. Подразумевается, что принятие поправок к закону избавит страну от краж техники и поставок «серых» устройств, которые зачастую не имеют уникального IMEI.

Самое главное, на что обращают внимание сенаторы, такая регистрация поможет идентифицировать устройства, которые используются террористами. В документе утверждается, что все данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Глава Россвязи Олег Духовницкий заявил на Гайдаровском форуме, что операторы связи и ЦНИИС уже готовятся провести пилотный проект по идентификации смартфонов с помощью IMEI. По его мнению, это позволит обеспечить безопасность граждан (в том числе противодействовать терроризму) и успешно бороться с серым импортом техники.

Пока что это все, конечно, на словах, никаких официальных бумаг не подписано, но тема «пошла в народ», так что все ее активно комментируют. В «Мегафоне» отметили, что главные цели этой инициативы – точная идентификация абонентских устройств и возможность их блокировки для снижения уровня преступлений, ограничения хищений и контрабанды. Блокировать будут не телефон, это невозможно сделать без удаленного доступа, а именно сим-карту, оператору дадут сигнал, и ваша симка отключится конкретно на этом незарегистрированном телефоне и снова включится на зарегистрированном.

В «Вымпелкоме» предупредили, что внедрение идентификации гаджетов с помощью уникальных международных номеров IMEI в России следует проводить поэтапно, и этот процесс не должен стать стрессом для рынка. О каком таком стрессе идет речь, не пояснили. Компания «Связной/Евросеть» считает, что «подобная инициатива поможет рынку смартфонов стать более прозрачным, а также существенно снизит количество краж устройств».

Один из авторов законопроекта – глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова, даже зачем-то рассказала об условных 100 рублях, которые планируют брать в качестве пошлины за регистрацию телефона, если вы купили его за рубежом и привезли пользоваться к себе в Россию. Вроде бы 100 рублей, мелочь, а этот факт породил тонну новостей. Правительство тоже не осталось в стороне и поддержало предполагаемые поправки в закон (которые, к слову, еще никто не видел), при этом вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт и связь, заявил, что против взимания платы за данную услугу.

Со сроками тоже все непонятно. Ориентировочно поправки к закону могут вступить в силу к 2020 году, но если захочется, возможно, «продавят» их и раньше. Объем рынка гаджетов в России огромен (по данным «Связного», в 2018 году было продано 30 млн смартфонов), и непонятно на каких принципах будет происходить регистрация, если в законе будут фигурировать не только мобильные телефоны. Не стоит забывать и про защиту данных, которые могут быть украдены или использованы по злому умыслу. Современная техника и так постоянно собирает различную информацию о пользователе, а «закон Яровой» обязывает операторов хранить информацию об его активности. Люди все чаще сталкиваются с отсутствием анонимности, что еще сильнее скажется после принятия новой инициативы.

На сайте Pikabu по-разному отреагировали на новую инициативу. Пользователь Catatonik считает: «Во первых это политическая причина, слежка за телефонами. Незарегистрированный телефон не выйдет в сеть, если надо будет отключить какого-нибудь оппозиционера то это можно будет сделать достаточно быстро, зная его персональные данные и привязанный телефон». Пользователь popupup пишет: «А что мешает продавать уже зарегенные аппараты. Симки продают, так и аппараты будут продавать. Так что такой закон поможет властям бороться только с нормальными и честными гражданами, т. е. именно с теми, кого чиновники на самом деле больше всего боятся». На данном этапе вопросов больше, чем ответов.