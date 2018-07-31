РБК: Интернет-компании не смогли исполнить требования «закона Яровой»

Интернет-компании не смогли приступить к реализации требований «закона Яровой», касающихся хранения и передачи данных, сообщает РБК. До сих пор не появились подзаконные акты, которые должны описать, как нужно хранить данные и передавать их правоохранительным органам.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», – рассказал источник издания.

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Положения закона вступили в силу с 1 июля. Пакет «антитеррористических» поправок, подготовленный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он предусматривает, что интернет-компании должны хранить пользовательский трафик в течение шести месяцев.