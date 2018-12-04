Госдума приняла закон о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям или самоубийству

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке сайтов, которые склоняют детей к самоубийству или преступлению. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Запрещенной информацией будут считаться данные, которые побуждают несовершеннолетних совершать противоправные действия, опасные для их жизни и здоровья или для жизни и здоровья других людей.

Согласно законопроекту, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, сокращается срок, который отводится на удаление информации. В настоящее время на это выделяется один день, в после вступления в силу ее нужно будет убрать немедленно послу получения уведомления о блокировке ресурса.