Петербургские провайдеры с 1 июля поднимут цены из-за закона Яровой

Петербургские провайдеры «Дом.ru» и ООО «Телекомпас» поднимут цены на интернет-тарифы с 1 июля, сообщает «Коммерсантъ». Тарифы вырастут на 10% и 8% соответственно. Во многом, доступ в интернет обойдется пользователям дороже из-за «пакета Яровой».

По словам соучредителя «Телекомпаса» Дмитрия Петрова, из-за принятого Госдумой антитеррористического закона компания потратит свыше 60 млн рублей на закупку оборудования, на котором будет храниться информация. Повышение цен позволит провайдеру компенсировать затраты на исполнение «пакета Яровой» в течение пяти лет.

В «Дом.ru» не стали связывать рост цен с принятым законом. По словам представителей компании, на деятельность оператора влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей.

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Пакет антитеррористических законов, выдвинутый членами Совета Федерации Ириной Яровой и Виктором Озеровым, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июле 2016 года. «Закон Яровой» обязывает операторов связи и интернет-провайдеров до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

Ранее стало известно, что в правительстве планируют смягчить «закон Яровой» и перенести его вступление в силу с июля на октябрь 2018 года. В Минкомсвязи считают, что объем хранилищ данных, где будут храниться разговоры пользователей, должен быть рассчитан исходя из фактического траффика, а не из емкостей сетей связи. Данные планируют сохранять не три года, а месяц.