  • 19 Декабрь 2017
USD 20.12.2017 58.6117 +-0.0823
USD ММВБ 19:17 0  
EUR 20.12.2017 69.1735 +0.0789
EUR ММВБ 19:17  
Нефть($) 19.12.2017 63.66 +0.54
Нефть(p) 19.12.2017 3731.22 +26.45

Сторонники Саакашвили пытались захватить Октябрьский дворец

Автор:


© Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
    следующая

    Темы дня

    Оппозиционер призывал своих соратников не поддаваться на провокации, однако его не послушали.

    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили пытались захватить Октябрьский дворец в центре Киева, где собирались организовать штаб. Нацгвардейцы попытались помешать демонстрантам, однако последние вступили с ними в стычку, в ходе которой были использованы светошумовые гранаты, газ и огнетушители.

    «В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы», — говорится в официальном сообщении Национальной гвардии.

    Сам Саакашвили отрицает попытку захвата здания, подчеркивая, что это была очередная провокация сторонников действующей власти. Именно они, по словам политика, ломали двери и били окна Октябрьского дворца.

    До этих событий бывший президент Грузии послал действующему украинскому лидеру Петру Порошенко письмо, в котором предложил поговорить. Глава государства пока не ответил на предложение оппозиционера, который совсем недавно освободился из-под стражи под поручительство нескольких депутатов Рады. Оппозиционера обвиняли в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

    Задержание экс-губернатора Одесской области случилось поздно вечером 8 декабря, когда силовики ворвались в квартиру его соратника. Ранее сторонникам политика удавалось отбивать Саакашвили от силовиков. Так 5 декабря они вызволили оппозиционера из микроавтобуса СБУ, который вез бывшего президента Грузии на допрос. Спустя день оппозиционера попытались задержать в палаточном лагере, однако все завершилось столкновениями у стен Верховной Рады.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Политика

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

      Лучшее в Петербурге

      И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

      Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

      читать далее →

      Куда сходить в Петербурге в декабре

      Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

      читать далее →

      Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

      Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

      Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

      Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

      «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.12.17
      В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
      14.12.17
      Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
      11.12.17
      Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
      07.12.17
      Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
      07.12.17
      Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
      07.12.17
      LED-экраны и их применение
      06.12.17
      Владимирские трешки: снять нельзя купить
      06.12.17
      Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram