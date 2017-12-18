Сторонники Саакашвили пытались захватить Октябрьский дворец

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили пытались захватить Октябрьский дворец в центре Киева, где собирались организовать штаб. Нацгвардейцы попытались помешать демонстрантам, однако последние вступили с ними в стычку, в ходе которой были использованы светошумовые гранаты, газ и огнетушители.

«В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы», — говорится в официальном сообщении Национальной гвардии.

Сам Саакашвили отрицает попытку захвата здания, подчеркивая, что это была очередная провокация сторонников действующей власти. Именно они, по словам политика, ломали двери и били окна Октябрьского дворца.

До этих событий бывший президент Грузии послал действующему украинскому лидеру Петру Порошенко письмо, в котором предложил поговорить. Глава государства пока не ответил на предложение оппозиционера, который совсем недавно освободился из-под стражи под поручительство нескольких депутатов Рады. Оппозиционера обвиняли в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Задержание экс-губернатора Одесской области случилось поздно вечером 8 декабря, когда силовики ворвались в квартиру его соратника. Ранее сторонникам политика удавалось отбивать Саакашвили от силовиков. Так 5 декабря они вызволили оппозиционера из микроавтобуса СБУ, который вез бывшего президента Грузии на допрос. Спустя день оппозиционера попытались задержать в палаточном лагере, однако все завершилось столкновениями у стен Верховной Рады.