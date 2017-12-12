Суд отпустил Михаила Саакашвили

Печерский районный суд Киева отказался отправлять экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили под домашний арест. Судья Лариса Цокол отклонила ходатайство прокуратуры и отпустила оппозиционера под поручительство депутатов Верховной Рады.

Экс-президент Грузии вышел из зала суда самостоятельно. Рассмотрения дела продолжится. Саакашвили обвиняют в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». По данной статье эксцентричный политик может получить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Украинские силовики задержали экс-губернатора Одесской области поздно вечером 8 декабря, когда он находился в квартире своего соратника. Ранее сторонникам политика удавалось отбить Саакашвили от силовиков. Так 5 декабря они вызволили оппозиционера из микроавтобуса СБУ, который вез бывшего президента Грузии на допрос. Спустя день оппозиционера попытались задержать в палаточном лагере, однако все завершилось столкновениями у стен Верховной Рады.