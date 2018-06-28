Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам лишения свободы

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывшего руководителя страны заочно приговорили к шести годам лишения свободы, сообщил «Интерфакс».

Нападение на экс-депутата было совершено в 2005 году. Гелашвили жестоко избили сотрудники МВД в центре Тбилиси. Уголовное дело по происшествию заново возбудили в 2013 году.

По делу ранее были осуждены бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Саакашвили прежде был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани, который умер в 2006 году. Он считает приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

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