Министр обороны Украины Полторак: Наши суда продолжат ходить через Керченский пролив

Военные корабли Украины намерены и дальше совершать переходы через Керченский пролив, «когда будут к этому готовы». Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в эфире канала «Прямой».

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», – приводит его слова «РИА Новости».

Как считает Полторак, если судна ВМС Украины перестанут ходить через пролив, это будет означать, что «Россия полностью оккупировала Азовское море», а Украина потеряет еще одну территорию. «Мы себе этого позволить не можем», – подчеркнул министр.

По его словам, следующий переход военных судов состоится тогда, когда ВМС будут готовы к проведению ротации подразделений, передает «Интерфакс».

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В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили российские границы в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать «опасные маневры». Силовики с применением оружия задержали их в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

В ответ на инцидент на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в 10 областях. Изначально президент Украины Петр Порошенко настаивал на большем сроке – в 60 дней. Власти Украины закрыли границу с Крымом для иностранцев и запретили въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.