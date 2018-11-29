Украина закрыла границу с Крымом для иностранцев

Власти Украины закрыли въезд для иностранцев через свои контрольно-пропускные пункты в Херсонской области. Об этом сообщает региональное отделение «Интерфакса».

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что пересечь границу можно будет «исключительно по украинским документам».

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Первый заместитель председателя ведомства Василий Серватюк подчеркнул, что решение принято из-за введения военного положения в стране. Он добавил, что Госпогранслужба «особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт», сообщает ТАСС.

Силовики с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины 28 ноября подписал закон об утверждении военного положения в стране. Оно будет действовать в нескольких регионах на протяжении 30 дней.