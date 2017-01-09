Трамп ответил на критику Мерил Стрип и назвал ее "приверженкой Хиллари"

Избранный президент США Дональд Трамп ответил известной голливудской актрисе Мэрил Стрип на критику в свой адрес, которая прозвучала на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

Трамп в ходе беседы с журналистами газеты The New York Times заявил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино". Также Трамп назвал Стрип "приверженкой Хиллари Клинтон". При этом избранный президент отметил, что не видел выступление актрисы на премии.

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В ночь на 9 января на вручении кинопремии "Золотой глобус" Стрип получила награду имени Сесиля Б. де Милля. В своей речи актриса осудила дискриминацию, в том числе она высказалась о случае публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида.

"Был один поступок, который ошеломил меня. Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями — того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор... Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность", — сказала Мэрил Стрип.

Несмотря на то, что Стрип не называла конкретных имен, было понятно, что актриса говорит о Дональде Трампе, у которого произошел подобный случай в период предвыборной кампании.

"Неуважение рождает неуважение, жестокость рождает жестокость, когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы смеяться над другими, это разрешает другим делать то же самое", — сказала, срываясь на плач Стрип, получая награду.

Также Мерил Стрип заявила о том, что многие знаменитые актеры являются иностранцами. Этим она ответила на призывы Трампа запретить мусульманам въезд в США.

"Если вы выгоните всех нас, вам ничего не останется смотреть кроме футбола и смешанных боевых искусств, которые и не искусства вообще-то", — говорит Стрип.