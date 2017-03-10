В США снимут сериал о победе Трампа над Клинтон

Американская кабельная сеть HBO снимет сериал про «драматическую и невероятную» победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах президента США 2016 года. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей».

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Над сериалом будет работать та же команда, что сняла для телеканала фильм «Игра изменилась» c Джулианной Мур в роли Сары Пэйлин. Фильм посвящен предвыборной кампании 2008 года, картина получила три «Золотых глобуса» и пять премий «Эмми».

Сериал будет снят по книге журналистов Марка Гальперина и Джона ХайлеманнаЮ, которая пока не выпущена. Одним из исполнительных продюсеров станет актер Том Хэнкс. Режиссером картины станет Джей Роуч. Информация об актерском составе и сроках выпуска сериала не раскрывается.