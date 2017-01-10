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Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

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© Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

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В дискуссию также вмешались сам Дональд Трамп и актер Джордж Клуни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания актрисы Мэрил Стрип, выступившей с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Запись размещена на странице Захаровой в Facebook.

По ее мнению, слова Стрип об опасности неадекватного поведения «могущественных людей», которые стремятся унизить других, в полной мере можно применить к администрации Барака Обамы.

Видео: Meduza
 

«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно, относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, - это девиз уходящей команды», - пояснила Захарова.

Она также отметила, что Мэрил Стрип в данном случае использует двойные стандарты, так как исповедовала «правильные» политические взгляды», разделяемые действовавшей администрацией президента США.

Ставщая уже знаменитой речь актрисы Мерил Стрип прозвучала на вручении премии «Золотой глобус» за заслуги в кино и телевидении, прошедшей 9 января в Лос-Анджелесе.

Мерил Стрип вручили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. В своей речи она, не называя имен, раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа за его высказывания и взгляды.

После этого Трамп обвинил актрису в предвзятости. Он заявил The New York Times, что не удивлен негативными высказываниями в свой адрес, прозвучавшими «со стороны либералов из мира кино».

«Мэрил Стрип выступала за Хиллари Клинтон, и многие из этих людей поддерживали Хиллари», - отметил Трамп. Он назвал Стрип «приверженкой Хиллари Клинтон» и «переоцененной» актрисой, а также добавил, что не слушал речь актрисы.

Актер и режиссер Джордж Клуни, в свою очередь, раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за нападки на актрису Мэрил Стрип. Клуни, также поддерживающий Клинтон, пошутил, что Стрип, возможно, самая «переоцененная» актриса всех времен.

«Мы с ней работали вместе над «Бесподобным мистером Фоксом» в роли мужа и жены, и я скажу вам, что даже как лиса, как лисица, она переоценена», - заявил Клуни и поинтересовался, не должен ли Трамп управлять страной.

По словам артиста, он не голосовал за Трампа. «Я не поддерживаю его, я не думаю, что он – правильный выбор», – цитирует The Guardian Клуни.

Как отметил актер, в настоящее время нужно надеяться, что Трамп «не разрушит все», что он будет достойно работать, поскольку если США падут, произойдут «действительно ужасные вещи». «Поэтому вы должны надеяться, что он сможет. Я не вижу никаких признаков этого», – резюмировал Клуни.

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