"Оскар-2017": прогнозы и скандалы

Лидеры гонки

Претенденты на премию "Оскар" были объявлены 24 января. Как и предполагалось, больше всех статуэток может получить фильм "Ла-Ла Ленд" от молодого режиссера музыкальной драмы "Одержимость" Дэмьена Шазела. Его новая работа представлена в 13 номинациях - "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший актер" и других. В номинации "Лучшая песня" представлены сразу две композиции из "Ла-Ла-Ленда".

Букмекеры оценили такой ажиотаж вокруг нашумевшей драмы и принимают ставки на его победу в номинации "Лучший фильм" с коэффициентом 2 к 9. На втором месте идет картина о тяжелой судьбе темнокожего парня в Майами "Лунный свет", которая представлена в восьми номинациях. Ставки на него принимаются в расчете 1 к 9.

В три раза ниже оцениваются шансы драмы от Коннета Лоренгана "Манчестер у моря", которая также номинирована восемь раз. Если вы вложите в победу этого фильма один доллар, то имеете шанс получить 28 долларов. Этот фильм достаточно высоко оценили российские зрители: его балл на сайте "Кинопоиск" - 7,3 из 10.

У остальных претендентов на звание "фильма годы" - "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "Лев", "Скрытые фигуры" - шансов еще меньше. У замыкающего список неовестерна "Любой ценой" показатель и вовсе 1 к 100

Но вернемся к лидерам. Шансы "Ла-Ла Ленда" высоко оцениваются и в других номинациях. "Лучшая режиссура" - 2/11, "Лучшая женская роль" - 2/5, "Лучшая операторская работа" - 1/4, "Лучший дизайн костюмов" - 2/5.

Правда, у актрисы из "Ла-Ла Ленда" Эммы Стоун в борьбе за статуэтку "Лучшая женская роль" очень непростые конкурентки — Натали Портмен и Мерил Стрип, у которых уже есть "Оскары".



Эмма Стоун / Фото: celeber.ru

А вот среди номинантов "Лучшая мужская роль" звезд меньше. Российскому кинозрителю хорошо знаком, пожалуй, лишь один номинант - главный герой новой картины "Ограда" Дензел Вашингтон, который играл в таких фильмах, как "Филадельфия", "Великий уравнитель" и "Два ствола".

При этом лидером в этой номинации, по оценкам букмекеров, является Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") — на него ставки принимаются 3 к 10.



Кадр из фильма "Манчестер у моря" / Фото: Realist.online

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Посмотреть все фильмы, которые номинируются на "Оскар-2017", можно в одном небольшом ролике.

"Оскар" и Трамп

Избрание нового президента США Дональда Трампа и его первые действия на посту президента не оставили равнодушными некоторых номинантов на Оскар-2017". Иранская актриса Таране Алидости, фильм с участием которой - "Коммивояжер" - номинирован на "Оскар", заявила, что не планирует ехать на церемонию в знак протеста против планов президента США запретить выдачу американских виз жителям ряда стран с мусульманским населением.

"Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана - расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста", - написала актриса в Twitter.



Таране Алидости / Фото: "Кинопоиск"

Позже стало известно, что и режиссер ленты Асгар Фархади не прибудет на церемонию из-за запрета Трампа. Об этом в своем Twitter сообщил глава ирано-американского совета Трита Парси.

"Подтверждено: иранца Асгара Фархади не пустят в США для присутствия на "Оскаре". Он номинирован на лучший фильм на иностранном языке", – написал Парси.

Ранее, 8 января, номинантка на "Оскар-2017" за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс" Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на церемонии награждения премии "Золотой глобус" за то, что в ходе президентской кампании он пародировал репортера-инвалида.

В ответ Дональд Трамп в своем Twitter назвал актрису "переоценной, которая критикует его, не зная его".

Ожидается, что церемония награждения 26 февраля также не обойдется без громких высказываний в адрес президента Трампа.

Слишком мало женщин

Если в предыдущие годы слышны были речи о том, что среди номинантов на "Оскар" слишком мало темнокожих, то в этом году недосчитались женщин. Так, издание Variety опубликовало итоги исследования некоммерческой организации Women's Media Center, согласно которым лишь 20% номинантов на кинопремию "Оскар" в этом году - женщины.

Издание отмечает, что в этом году вообще не были номинированы на награды женщины-режиссеры. При этом среди сценаристов, претендующих на статуэтки, только одна женщина.

В качестве одного из лучших показателей издание отметило количество номинантов-женщин среди продюсеров в категории "Лучший фильм".

А вот эксперты Южно-Калифорнийского университета заметили нехватку актеров пожилого возраста. Они проанализировали 25 фильмов за последние три года, которые получили номинацию на "Оскар". В итоге было выявлено, что заветная статуэтка достается более молодым героям. Среди большого числа номинантов только двое были старше 60 и обоих сыграл Майкл Китон в фильмах "Бердмэн" и "В центре внимания".



Кадр из Фильма "Бердмен" / Фото: FRIDAY.az

Установлено что 22,3% персонажей старшего возраста в фильмах-номинантах – женщины, а представителей каких-либо расовых или этнических групп оказалось и того меньше – всего 10,1%. Поэтому специалисты, которые провели исследование, отмечают, что 14% аудитории голливудских фильмов – это как раз люди в возрасте старше 60 лет. Пожилые люди составляют 18,5% населения США – и, таким образом, не получают достойной репрезентации в голливудских фильмах.

И снова Лео

Вручение кинонаграды американских киноакадемиков состоится 26 февраля в театре "Долби". Ведущим вечера станет 49-летний американский актер и сценарист Джимми Киммел. Лауреаты прошлогодней премии Леонардо Ди Каприо, Алисия Викандер, Бри Ларсон и Марк Райлэнс будут награждать призеров премии этого года. По традиции церемонии, мужчины вручают статуэтки своим коллегам в номинации "Лучшая актриса", а женщины — наоборот.

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В прошлом году Леонардо Ди Каприо удостоился награды за свою роль в фильме "Выживший". Бри Ларсон был награжден за роль в "Комнате", Алисия Викандер - за роль в ленте "Девушка из Дании", а Райлэнс - за участие в "Шпионском мосте".



Фото: Svopi.ru

Российские зрители снова не смогут посмотреть церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире. Постоянный вещатель этого шоу "Первый канал" вновь решил не делать прямую трансляцию, а ограничиться показом официальной международной телеверсии.

Традиционная 90-минутная телеверсия будет содержать только самые интересные и важные моменты церемонии. "Первый канал" покажет ее в своем эфире в понедельник, 27 февраля, в 0:15.

"Санкт-Петербург.ру" будет вести текстовую онлайн-трансляцию вручении премии "Оскар - 2017". Не пропустите все самые горячие новости на нашем сайте!