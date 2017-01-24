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Стали известны номинанты на 89-ю премию "Оскар"

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© Фото: minimalistfil.com

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Рекорд по количеству номинаций у "Ла-Ла Ленда", фильм будет бороться в 13 категориях.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар". Церемония пройдет 26 февраля в 89-й раз.

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ла-Ла Ленд", который может получить 13 наград. При этом всего у фильма 14 номинаций — в категории "Лучшая песня" попали две композиции из "Ла-Ла Ленда". У "Прибытия" и "Лунного света" по восемь номинаций, у "По соображениям совести" и "Манчестер у моря" — шесть.

Фото: spletnik.ru / "Ла-Ла Ленд"
 

За звание лучшей картины года поборются "Ла-Ла Ленд", "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "Лев", "Манчестер у моря", "Скрытые фигуры" и "Лунный свет", который победил в этой номинации на "Золотом глобусе".

На статуэтку в категории "Лучший режиссер" претендуют Дени Вильнев за фильм "Прибытие", Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести") и Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря").

Лучшую актрису будут выбирать среди Изабель Юппер ("Она"), Натали Портман ("Джеки"), Эммы Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс") и Рут Негги ("Лавинг").

Фото: kinoafisha.info / "Она"
 

Лучшим актером года могут признать Кейси Аффлека ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилда ("По соображениям совести"), Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсена ("Капитан Фантастик") и Дензела Вашингтона ("Ограды").

Номинантами в категории "Лучший оригинальный сценарий" стали Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Тейлор Шеридан ("Любой ценой"), Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу ("Лобстер") и Майк Миллс ("Женщины XX века").

В номинацию "Лучший адаптированный сценарий" попали фильмы "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лунный свет" и "Лев".

В категорию "Лучший актер второго плана" вошли Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Дев Пател ("Лев"), Майкл Шеннон ("Под покровом ночи"), Мазершала Али ("Лунный свет") и Лукас Хеджес ("Манчестер у моря").

Фото: filmz.ru / "Под покровом ночи"
 

Номинантами на "Лучшую актрису второго плана" стали Виола Дэвис ("Ограды"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря") и Наоми Харрис ("Лунный свет").

Лучший анимационный фильм будут выбирать из следующих мультфильмов: "Моана", "Красная черепаха", "Жизнь кабачка", "Зверополис" и "Кубо. Легенда о самурае".

В категории "Лучший иностранный фильм" будут представлены "Коммивояжер", "Моя земля", "Вторая жизнь Уве", "Танна" и "Тони Эрдманн". В шорт-лист номинантов входил фильм Андрея Кончаловского "Рай", однако в финальный список он не вошел.

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