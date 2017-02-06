Ученые выявили формулу получения «Оскара»

Психологи из Нидерландов, Великобритании и Австралии завершили совместное исследование, целью которого было выявить формулу получения премии "Оскар", пишет издание British Journal of Psychology.

Для этого ученые проанализировали результаты премии с 1968-го года. Учитывались, в частности, результаты номинаций "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Для сравнения был проделан аналогичный анализ британской премии BAFTA.

Согласно выводам исследователей, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру. Также оказалось, что 88 процентов картин, получивших «Оскар», повествуют об американской культуре.

Ученые выяснили, что среди лауреатов BAFTA также преобладают американцы. При этом для британского актера шанс получить английскую награду на 126 процентов больше, чем получить «Оскар».

Напомним, что 89-я церемония «Оскар» будет проходить 26 февраля 2017 года. Наибольшее количество номинаций (14) - у мюзикла Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Киноработа номинирована дважды в категории «Лучшая песня».

Премия «Оскар» была основана в 1929 году. Традиционно награда вручается деятелям в области кинематографии. Церемония награждения проходит каждый год в Лос-Анджелесе.