  • 6 Февраль 2017
USD 07.02.2017 58.7121 -0.6016
USD ММВБ 21:17 58.94900  
EUR 07.02.2017 63.1566 -0.6590
EUR ММВБ 21:17 63.2740  
Нефть($) 06.02.2017 55.98 1.30
Нефть(p) 06.02.2017 3286.70 +43.43

Ученые выявили формулу получения «Оскара»

Автор:


© Фото: epa/vostock-photo

Темы дня

Больше шансов у американских актеров, которые играют в фильмах про США.

Психологи из Нидерландов, Великобритании и Австралии завершили совместное исследование, целью которого было выявить формулу получения премии "Оскар", пишет издание British Journal of Psychology.

Для этого ученые проанализировали результаты премии с 1968-го года. Учитывались, в частности, результаты номинаций "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Для сравнения был проделан аналогичный анализ британской премии BAFTA.

Согласно выводам исследователей, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру. Также оказалось, что 88 процентов картин, получивших «Оскар», повествуют об американской культуре.

Ученые выяснили, что среди лауреатов BAFTA также преобладают американцы. При этом для британского актера шанс получить английскую награду на 126 процентов больше, чем получить «Оскар».

Напомним, что 89-я церемония «Оскар» будет проходить 26 февраля 2017 года. Наибольшее количество номинаций (14) - у мюзикла Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Киноработа номинирована дважды в категории «Лучшая песня».

Премия «Оскар» была основана в 1929 году. Традиционно награда вручается деятелям в области кинематографии. Церемония награждения проходит каждый год в Лос-Анджелесе.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm