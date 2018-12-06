Медведев: Пенсионная реформа – самое трудное решение властей за последнее десятилетие

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста в России было самым трудным для властей за последнее десятилетие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очевидно, что это было трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, кто был причастен к подготовке, выработке решения, что такого рода решения не добавляют власти популярности», – отметил глава правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что пенсионная реформа – это «выстраданное решение». Он добавил, что его приняли с расчетом на длительную перспективу.

«Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Напомню, что предыдущие решения на эту тему принимались, условно, 70 лет назад», – отметил премьер-министр.

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ. Парламентариям при этом запретили критиковать главу страны во время обсуждения проекта, который вызвал недовольство жителей России и спровоцировал большое количество протестных акций.

В конце лета Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считал, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63 лет. В конце сентября в администрацию президента активисты движения «Суть времени» принесли миллион подписей против пенсионной реформы. Позже Госдума окончательно утвердила повышение пенсионного возраста с поправками Путина. Президент подписал законопроект 3 октября.