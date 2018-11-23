Турция обвинила в убийстве посла РФ Карлова проповедника Гюлена и еще 27 человек

Власти Турции предъявили обвинения по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова против 28 человек. Об этом сообщает агентство Andalou.

Одним из обвиняемых стал оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, живущий в США. Турция считает его идеологом попытки переворота в 2016 году.

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В прокуратуре страны назвали убийство Карлова провокацией. Планировалось, что смерть посла ухудшит отношения между Россией и Турцией.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре. Убийство произошло на фотовыставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» на глазах у журналистов.

Убийцу посла, 22-летнего полицейского Мевлюта Алтынташа, застрелили сотрудники правоохранительных органов.