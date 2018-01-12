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В Турции арестовали второго подозреваемого в организации убийства посла Карлова

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© Фото: РИА "Новости"

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Арестованный ранее работал в управлении информационно-коммуникационных технологий Турции.

В Турции арестован еще один подозреваемый по делу об убийстве посла России Андрея Карлова, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на управление полиции Анкары.

Подозреваемый – бывший сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Имя не называется, только инициалы: Х. К. Его обвиняют в «соучастии в организации умышленного убийства».

Ранее в Турции арестовали ключевого подозреваемого по делу об убийстве Карлова. Его инициалы – В. К. А. К тому моменту этот человек уже был арестован за причастность к движению гюленистов, которое в Турции считается террористическим.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Стрелявший 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Напавший был застрелен спецназом, а МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

В рамках расследования дела арестованы шесть человек, в том числе три сотрудника полиции. В числе арестованных – глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

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