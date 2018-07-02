Куда сходить в Петербурге в июле

Ретроспектива Ксавье Долана

В кинотеатре «Родина» на протяжении всего июля будут показывать фильмы канадского режиссера Ксавье Долана. Горожане смогут увидеть на большом экране все фильмы молодого автора.

Ретроспектива начнется последней на данный момент картиной Долана «Это всего лишь конец света», в которой снялись Венсан Кассель и Марион Котийяр.

В конце июля в «Родине» продемонстрируют «Воображаемую любовь», дебютный фильм режиссера. Прежде киноленту нельзя было увидеть в России на большом экране.

Все фильмы покажут на французском языке с русскими субтитрами.

Официальный сайт

Где: кинотеатр «Родина», Караванная улица, 12

Когда: с 3 по 26 июля

Сколько: билет на один фильм – 400 рублей

Фото: кадр из фильма «И все же Лоранс»

День Достоевского

В Северной столице 7 июля в девятый раз состоится литературный праздник в честь великого писателя Федора Михайловича Достоевского.

В память об авторе, который значительно связан с Петербургом, в центре города покажут фильмы по его романам, устроят лекции, квесты, мастер-классы, спектакли и экскурсии.

Музей писателя подготовил три маршрута: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности» и «Достоевский на Невском». На первой экскурсии горожанам покажут дома, в которых жили герои романа «Преступление и наказание», на второй – покажут, где Достоевский написал свой первый роман «Бедные люди», а на третьей – расскажут, с кем встречался писатель и где любил бывать на главной магистрали Петербурга.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях, которые пройдут в День Достоевского, можно в официальном сообществе праздника.

Официальная страница

Где: центр Северной столицы

Когда: 7 июля

Фото: vk.com/dostoevskyday

«Хоровод болельщиков мира»

На Конюшенной площади 8 июля в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу впервые в истории состоится «Хоровод болельщиков мира». В нем примут участие болельщики футбольных клубов из разных стран, а также известные футболисты.

Хоровод – символ единства и дружбы людей разных взглядов, мировоззрений, вероисповеданий и национальностей. Акция объединит болельщиков разных футбольных клубов и всех, кто считает, что футбол – игра мира.

По словам организаторов, хоровод, это послание миру и всем любителям футбола, что увлечение спортом и футболом, поддержка своего футбольного клуба могут и должны иметь цивилизованный, достойный и уважительный подход ко всем участникам и поклонникам грандиозного события.

Где: Конюшенная площадь

Когда: 8 июля в 15:00

Сколько: вход свободный

Фото: zahorovod.ru

VII фестиваль «Опера – всем»

На протяжении десяти дней в Петербурге пройдет серия бесплатных оперных концертов в рамках ежегодного фестиваля «Опера – всем».

Фестиваль знакомит публику с выдающимися шедеврами зарубежной и отечественной оперной классики на открытом воздухе. Жители и гости Северной столицы смогут абсолютно бесплатно увидеть постановки самых популярных опер мирового репертуара.

На Соборной площади Петропавловской крепости прозвучит «Царская невеста», Римского-Корсакова и «Макбет» Верди, в ЦПКиО им. Кирова – «Манон Леско» Пуччини, а на парадном плацу Екатерининскоо дворца в Царском селе – «Похищение из сериаля» Моцарта.

Официальный сайт

Когда: с 12 по 22 июля

Сколько: бесплатно

Фото: musichallspb.ru

Craft Bear Fest

Организатора называют мероприятие «настоящим фестивалем крафтового пива и сидра». На нем проводят большой конкурс среди пивоварен, а оценки продукции будет ставить профессиональное жюри.

Craft Bear Fest проводится не только для изготовителей алкогольных напитков, но и для потребителей. При покупке каждого билета можно попробовать один бокал пива, а комплект «Full house» позволяет бесплатно выпить четыре литра пива и посидеть в специальной зоне с диванами, креслами и телевизорами.

На фестивале будут разыгрывать различные подарки, главным из которых станет iPhone X. Также посетители смогут посетить лекторий или перекусить в food-зоне.

Официальный сайт

Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АВ

Когда: 14 и 15 июля с 11:00 до 22:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: pixabay.com

Фестиваль «О да! Еда!»

Темой летнего фестиваля «О, да! Еда!» станет международное гастрономическое движение Slow Food. Приморский парк Победы, где организуют фестиваль, посетит основатель движения Карл Петрини. Писатель и посол доброй воли ООН вместе со сторонниками Slow Food выступает против системы быстрого питания, а также поддерживает экологию и фермерство.

Фестиваль, как и в прошлые годы, будет разделен на несколько тематических зон. Посетителей ждет кулинарная сцена с «Театром вкуса» и мастер-классами известных шеф-поваров Северной столицы. В первый день «О, да! Еда!» в лектории выступят спикеры, которые расскажут о Slow Food, а второй день будет посвящен самым страшным ошибкам в ресторанном бизнесе.

Одно из главных гастрономических событий Петербурга продолжит концепцию мини-фестивалей внутри фестиваля, так, 21 и 22 июля на территории Приморского парка Победы пройдут события «Кофе – это он», сырный квест «Плесень» и многие другие.

Официальный сайт

Где: Приморский парк Победы

Когда: 21 и 22 июля

Сколько: входной билет на один день – 300 рублей

Фото: vk.com/sashalakomkina

VK Fest

В конце июля уже в четвертый раз в Петербурге состоится VK Fest – фестиваль, который устраивает социальная сеть «ВКонтакте».

За два дня в парке 300-летия Петербурга выступят десятки музыкантов. В субботу, 28 июля, на сцену VK Fest выйдут Баста, Noize MC, группа «Хлеб», Гречка, Loboda, Монеточка, а 29 июля – Элджей, Feduk, Little Big, «Чайф», «Мы» и другие исполнители. Это лишь часть артистов, которые выступят на берегу Финского залива.

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Фестиваль будет разделен на множество тематических зон, посвященных различным темам, например, «Музыка», «Инновации», «Игры», «Спорт», «Еда», «Искусство», «Косплей». Особое внимание, по традиции, будет уделено видеоблогерам. Организаторы объявили, что на VK Fest будут, среди прочих, Женя Белозеров, Дима Масленников, Ян Топлес, Клава Кока, Макс Брандт и Костя Павлов.

Как и в прошлые годы, всех посетителей фестиваля ждут самые разные развлечения, конкурсы, лекции, мастер-классы и множество других интересных событий.

Официальная страница

Где: парк 300-летия Петербурга

Когда: 28 и 29 июля с 12:00 до 22:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: vk.com/ulya.vovchuk

День Военно-морского флота

В воскресенье, 29 июля, в Петербурге пройдет традиционный парад ко Дню Военно-морского флота. Главные мероприятия в честь праздника состоятся в акватории Невы в центре Северной столицы.

Петербуржцы и гости города увидят новейший фрегат «Адмирал Макаров», также планируется участие подлодки 949А Северного флота и ракетного крейсера «Маршал Устинов». Всего в параде будет более 40 боевых кораблей и судов, а также 25 самолётов и вертолётов.

Когда: 29 июля в 10:00

Фото: Михаил Метцель / ТАСС