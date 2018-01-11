В Турции задержан ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

В Турции арестован ключевой подозреваемый по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает газета Daily Sabah. Имени арестованного не называется, только инициалы: В. К. А.

По информации издания, этого человека обвиняют в соучастии в убийстве, считается, что он сыграл «ключевую роль» в трагедии. Подозреваемый уже до этого был арестован за свою причастность к движению гюленистов, которое в Турции считается террористическим.

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Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Стрелявший 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Напавший был застрелен спецназом, а МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.