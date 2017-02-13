Снимок убийства российского посла победил на конкурсе World Press Photo

Снимок убийства российского посла Андрея Карлова на вернисаже выставки в Анкаре стал победителем в категории "фотография года" на главном мировом конкурсе World Press Photo, сообащет The Nеw York Times.

Турецкий фотограф Бурхан Озбиличи, снимавший для агентства Associated Press, рассказал в интервью изданию, что в момент убийства "был напуган, но не паниковал".

"Я журналист, и я должен был стоять и делать свою работу, даже если бы меня ударили или убили, В тот момент я старался представить не только (свое агентство), но всех хороших независимых журналистов", - заявил 59 летний фотограф.

Фото: Бурхан Озбиличи / Associated Press

Он также признался, что оказался на месте трагедии фактически случайно, в последний момент решив заехать на открытие выставки по пути домой.

В конкурсе World Press Photo 2017 приняли участие 5034 фотографа из 125 стран, которые прислали около 80 тысяч фотографий. Жюри присудили награды в восьми категориях 45 журналистам.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Стрелявший 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Напавший был застрелен спецназом, а МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Позже. 9 января, в его честь была названа одна из улиц в этом городе.