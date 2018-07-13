МИД РФ отказался отвечать на высылку российских дипломатов из Греции

Министерство иностранных дел России решило не высылать греческих дипломатов после скандала с сотрудниками посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Посол Греции в России Андреас Фриганас утром 13 июля был вызван в МИД РФ. Представители министерства в беседе с ним раскритиковало действия греческих властей, которые выслали российских дипломатов из-за обвинений в подкупе чиновников и угрозе национальной безопасности.

Ведомство обещало принять «зеркальный» ответ, но МИД решил повременить с решением. Официально в министерстве не прокомментировали ситуацию.

Весной 2018 года многие страны, в том числе США и Великобритания, выслали десятки российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию, после чего мировые лидеры решили поддержать британскую сторону.

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Россия ответила симметрично – Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. В начале июня после 26 лет работы в Северной столице закрылось генконсульство Великобритании.