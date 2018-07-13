  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 20:19 62.6325  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 20:19 73.0996  
Нефть($) 13.07.2018 75.32 +1.25
Нефть(p) 13.07.2018 4695.68 +53.86

МИД РФ отказался отвечать на высылку российских дипломатов из Греции

Автор:


© Фото: pxhere.com

Темы дня

Ранее Афины выдворили нескольких дипломатов, обвинив их в подкупе чиновников и угрозе национальной безопасности.

Министерство иностранных дел России решило не высылать греческих дипломатов после скандала с сотрудниками посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Посол Греции в России Андреас Фриганас утром 13 июля был вызван в МИД РФ. Представители министерства в беседе с ним раскритиковало действия греческих властей, которые выслали российских дипломатов из-за обвинений в подкупе чиновников и угрозе национальной безопасности.

Ведомство обещало принять «зеркальный» ответ, но МИД решил повременить с решением. Официально в министерстве не прокомментировали ситуацию.

Весной 2018 года многие страны, в том числе США и Великобритания, выслали десятки российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию, после чего мировые лидеры решили поддержать британскую сторону.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Россия ответила симметрично – Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. В начале июня после 26 лет работы в Северной столице закрылось генконсульство Великобритании.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

    «Санкт-Петербург» изучил, где в Северной столице подают самый вкусный яблочный напиток.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram