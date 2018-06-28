Встреча Путина с Трампом пройдут 16 июля в Хельсинки

Президент России Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», – сказано на официальном сайте президента РФ.

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Ранее Путин провел встречу с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время переговоров глава России выразил надежду, что в ближайшее время отношения двух стран улучшатся.

Руководство США и России договорилось, что по итогам саммита Трамп и Путин ответят на вопросы журналистов. Подобной практики в российско-американских отношениях не было несколько лет.

Во время саммита G7 в начале июня Трамп заявил, что считает Крым частью России.

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