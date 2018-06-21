Трамп: Мы хотим поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в городе Дулут в Штате Миннесота.

По словам главы Штатов, Вашингтон хочет поладить с Москвой. Тем не менее он считает, что в России предпочли бы, если бы президентом США стал не Трамп, а его соперница Хиллари Клинтон. Свое мнение американский лидер связал с антироссийскими санкциями, которые местные власти ввели против.

В ближайшем будущем может состояться встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению экспертов, саммит станет важным шагом на пути к возобновлению диалога между двумя странами, сообщили «Известия».

«Белый дом и некоторые конгрессмены действительно считают, что сейчас самое время возобновить диалог с российскими партнерами», — сказал Ричард Вайц, экс-сотрудник Пентагона и глава Центра военно-политического анализа в Hudson Institute.

Профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд, который участвовал в подготовке «кремлевского доклада», заявил, что сложно понять, какую политику Штаты проводят в отношении России. Он подчеркнул, что позиция Трампа отличается от остальной части его администрации.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джебаров отметил, что отношения США и России находятся на таком уровне, что «снизу уже никто не постучит». Сенатор считает, что «время разговаривать» уже пришло. Он выразил уверенность, что в конгрессе США «есть здравые головы».

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

В март Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США. Он объяснил решение желанием защитить американских производителей. С начала лета пошлины распространились на Канаду, Мексику и страны Европейского союза. В ответ на решение американского президента Россия введет дополнительные пошлины на американские товары.

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