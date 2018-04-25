С Путина помощью: чем похвастался Полтавченко на ежегодном отчете

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 25 апреля выступил в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Глава города рассказал об итогах 2017 года, уделив внимание и развитию Северной столицы в ближайшей перспективе.

Градоначальник отметил, что Петербург шагнул вперед, как никто другой в России, благодаря непосредственному участию президента России Владимира Путина.

Социальная помощь

Для петербуржцев, которые решат воспитывать дома ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, с 2019 года намерены ввести ежемесячные выплаты. В настоящее время новая мера социальной поддержки, разработанная Смольным, находится на стадии обсуждения. Полтавченко обратился к депутатам Законодательного собрания, попросив поддержать предложение.

Губернатор добавил, что расходы бюджета на закупку социального жилья вырастут в полтора раза. Они увеличатся с 6 до 9 млрд рублей. Полтавченко отметил, что за 2017 год в Петербурге появилось почти 4,9 тыс. многодетных семей. В бюджете на 2019 года расходы на жилищные сертификаты для семей с тремя и более детьми вырастут в четыре раза – до 2 млрд рублей.

«Считаю размер выплат достаточным для первого года реализации программы», – сказал губернатор.

Он отметил, что в прошлом году в Петербурге построили 18 детских садов и две школы. До конца 2018 года планируется открытие еще 12 школ и 12 детсадов.

Полтавченко рассказал, что необходимо научиться находить талант у каждого ребенка и раскрывать его при помощи индивидуального подхода.

«А для этого необходимо объединить потенциал флагманов общего образования, лучшей в России петербургской системы дополнительного образования, а также учреждений культуры и спорта, уже работающих с одаренными детьми. Координировать эту работу будет Академия талантов. Партнером выступит федеральный центр «Сириус». А главным нашим союзником станет "гений места"», – сказал губернатор.

Фото: gov.spb.ru

Он подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание и пожилым людям. По его мнению, необходимо перенастроить рынок труда с учетом новых реалий.

«Сейчас на пенсию выходит квалифицированное поколение. Они отлично приспособлены к современной жизни, ориентируются в Интернете, пользуются гаджетами, ведут аккаунты в социальных сетях. Их ответственность и исполнительность – важнейшие составляющие нашего человеческого капитала», – сказал губернатор.

Полтавченко добавил, что в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады нужно разработать новую социальную политику в отношении пожилых людей. Он назвал это «делом чести для города».

«Для нас наступает момент истины. Действовать по принципу «день простоять да ночь продержаться» означало бы пойти против того самого ленинградского характера, носителем которого и является старшее поколение горожан», – сказал губернатор.

По его словам, в Петербурге будет подготовлена новая программы гериатрической помощи, структуру и функции социальных учреждений пересмотрят, а также будут созданы новые объекты для пенсионеров.

Здравоохранение

Градоначальник заявил, что в Петербурге разрабатываются меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Он сказал, что для улучшения ранней диагностики болезней к двум скринигам, которые проводятся для групп риска при диспансеризации, добавили три обязательных анализа.

Появятся программы подготовки и переподготовки врачей. Полтавченко подчеркнул, что будут увеличены объемы и эффективность использования радиотерапевтической, рентгенотерапевтической и другой современной аппаратуры. Губернатор отметил, что на 2018 год из городского бюджета уже оплачено лечение петербуржцев на новой установке в Центре протонной терапии МИБС им. Березина, открывшемся прошлой осенью в Юнтолово.

Полтавченко заявил, что при диспансеризации необходимо уделить особое внимание людям старше 50 лет. Он добавил, что перемены к лучшему в здравоохранении должен ощутить каждый петербуржец, «причем не в каком-то далеком будущем, а прямо сейчас».

«Я поручил до конца текущего года интегрировать 100% медучреждений в Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 40 учреждений уже подключены, до сентября к ним добавится еще 220. Информация о каждом обратившемся в медучреждения Петербурга будет оцифровываться и заноситься на его персональную «Электронную медицинскую карту». Она станет частью «Единой карты петербуржца», которая вводится в рамках приоритетного городского проекта. Экономиться будет время и пациента, и врача», – сказал губернатор.

Фото: gov.spb.ru

Промышленность и технологии

Полтавченко рассказал о высоком индексе промышленного производства. По итогам 2017 года он достиг 105,5% и стал лучшим за последние шесть лет. «Он растет уже 30 месяцев подряд. И мы понимаем, что у промышленного подъема Петербурга нет альтернативы», – отметил градоначальник.

В прошлом году в городе появилось 24 новых производства, что, по словам губернатора, произошло впервые после распада СССР.

Он добавил, что до конца 2018 года в Петербурге откроется первый в России региональный оператор фонда «Сколково».«Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку», – подчеркнул Полтавченко.

Глава города упомянул снижение безработицы, которая за год сократилась на 1,5%. Количество высокопроизводительных рабочих мест выросло на 15%. Губернатор отметил, что количество экспортных поставок увеличилось на 37%, что повышает конкурентоспособность Северной столицы.

В 2018 году Смольный собирается вложить в уставной капитал АО «ИТМО-Хайпарк» 1,3 млрд рублей. По словам Полтавченко, у города есть исторический шанс превратиться в технологического лидера страны при помощи развития современных предприятий. Для этой же цели власти Петербурга подготовили субсидии для переезда в Северную столицу талантливых программистов из других регионов России.

Жилье и ЖКХ

Полтавченко заявил, что к концу 2019 года в городе может обнулиться реестр обманутых дольщиков. Он отметил, что в 2017 году в эксплуатацию сдали 33 долгостроя почти на 10 тыс. квартир.

«Надеюсь, что с учетом таких тенденций к концу 2019 года реестр обманутых дольщиков будет обнулен», – сказал губернатор.

Он добавил, что в ближайшие полтора года решатся и проблемы ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15. Его строят еще с 2003 года, сдать объект пытались несколько застройщиков, в том числе «ИВИ-93», «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн».

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Полтавченко также рассказал, за 2017 год в Северной столице расселили более 4 тыс. коммуналок. Градоначальник подчеркнул, что улучшить жилищные условия смогли более 14 тыс. семей.

За 2017 год у Петербурга зафиксировали самую низкую по стране долю убыточных компаний в жилищно-коммунальном комплексе – 11%. «Начинают приносить плоды наши усилия по снижению темпов роста задолженности исполнителей коммунальных услуг перед поставщиками ресурсов», – считает губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас власти взяли курс на цифровизацию отрасли. С помощью новых технологий исчезнет возможность искажать показания приборов учета, что позволит исключить переплаты, «двойные» квитанции и задержки с перечислением платежей.

Полтавченко отметил, что новые дороги, которые строятся под петербургом, позволят освободить Пушкин и Павловск от транзитного автотранспорта.

Фото: gov.spb.ru

Экология

Полтавченко заявил, что впервые за десять лет в городе снизилось содержание ионов хлора в почве. По словам губернатора, уменьшить негативное воздействие на природу помогла бессолевая уборка улиц.

Он добавил, что за год в городе ликвидировали 283 несанкционированные свалки. Объемы мониторинга растений при этом увеличились в 10 раз. «Мы проверили не 100, как обычно, а более 1000 объектов. 52% обследованных нами зеленых насаждений находятся в отличном состоянии, 38% – в хорошем, 10% – в удовлетворительном и лишь 1% – в неудовлетворительном». – сказал он.

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Не обошел Полтавченко и тему полигона «Красный Бор». Он рассказал что эксперты считают его безопасным для экологии. Градоначальник добавил, что рекультивацию объекта одобрил научно-технический совет, в скором времени будут озвучены конкретные решения, объемы и этапы работ.

Митинги

Полтавченко также отвечал на вопросы депутатов Законодательного собрания. Борис Вишневский спросил у губернатора, почему в центре города часто не согласовывают публичные акции.

«Буквально вчера мне отказали в проведении массового митинга, так как на месте у Балтийского была заявлена съемка ролика администрацией. Я пришел посмотреть на эти съемки, а площадь оказалась пуста», – заявил депутат.

Градоначальник заявил, что в прошлом году согласовали 2 тыс. акций, при их утверждении всегда учитывали вопросы безопасности и удобства для горожан. Он отметил, что еще ни разу не отказывали в проведении митингов на площади Ленина. Полтавченко добавил, что «акция привлекает людей не местом, а темой, а втягивать людей, которым это неинтересно, не нужно».

Настоящий петербуржец

Губернатор считает, что настоящим петербуржцем нельзя родиться, им можно только стать.

«Мы видим за последние годы, как сотни тысяч энергичных людей, приехавших к нам учиться, работать и жить, всей душой тянутся к петербургской красоте и к породившей ее великой петербургской культуре. Эти люди приняли город. И город их принял. Они уже – петербуржцы по духу, даже если в паспорте у них указано иное место появления на свет», – заявил он.

Фото: gov.spb.ru

Реакция депутатов

Депутат от ЛДПР Олег Капитанов оценил работу городского правительства за 2017 год как удовлетворительную. Он отметил, что губернатор в основном делает акцент на успехах властей, в то время как о проблемах говорит не столь открыто.

Парламентарий подчеркнул, что Полтавченко признает проблемы онкологических заболеваний, но не говорит о ее масштабах.

«Недавно вице-губернатор Митянина выступала в Заксобрании и рассказывала, что уровень заболеваемости раком в Петербурге на 22% выше, чем в среднем по России», – отметил Капитонов.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что город вышел на новый виток развития. По его мнению, доклад Полтавченко говорит о том, что у Петербурга есть стратегическая линия развития и стратегическая цель. Спикер парламента подчеркнул, что многие задачи, поставленные в послании президента России Федеральному Собранию, в Северной столице находятся на стадии активного выполнения.

Глава фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева отметила, что в отчете губернатора «впервые увидела» две цели, которые можно назвать стратегическими, – развитие промышленности и информационно-цифровых технологий. Она сказала, что их выполнение можно назвать удовлетворительными. Депутат добавила, что в докладе было много отдельных фрагментов, которые сложно воспринять на слух, поэтому их придется изучать отдельно.

Фото: gov.spb.ru