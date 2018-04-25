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В Петербурге с 2019 года хотят ввести ежемесячные выплаты для родителей, не отдающих ребенка в детсад

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© Фото: pixabay.com

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Губернатор города Георгий Полтавченко рассказал о новых мерах социальной поддержки жителей Северной столицы.

Для петербуржцев, которые решат воспитывать дома ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, с 2019 года намерены ввести ежемесячные выплаты. Об этом сказал губернатор Георгий Полтавченко во время ежегодного отчета о деятельности правительства и главы города за 2017 год.

С инициативой выступил Смольный. В настоящее время новая мера социальной поддержки находится на стадии обсуждения. Полтавченко обратился к депутатам Законодательного собрания, попросив поддержать предложение.

Губернатор добавил, что расходы бюджета на закупку социального жилья в полтора раза. Они увеличатся с 6 до 9 млрд рублей. Полтавченко отметил, что за 2017 год в Петербурге появилось почти 4,9 тыс. многодетных семей. В бюджете на 2019 года расходы на жилищные сертификаты для семей с тремя и более детьми вырастут в четыре раза – до 2 млрд рублей.

«Считаю размер выплат достаточным для первого года реализации программы», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за прошлый год в Петербурге построили 18 детских садов и две школы. До конца 2018 года планируется открытие еще 12 школ и 12 детсадов.

Ранее Полтавченко заявил, что Петербург при участии президента России Владимира Путина шагнул вперед, как никто другой в России. Он отметил, что индекс промышленного производства стал лучшим за последние шесть лет.

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