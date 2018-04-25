Полтавченко: В Петербурге к концу 2019 года не будет обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что к концу 2019 года в городе может обнулиться реестр обманутых дольщиков. Слова градоначальника прозвучали во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

В 2017 году в эксплуатацию сдали 33 долгостроя почти на 10 тыс. квартир. «Надеюсь, что с учетом таких тенденций к концу 2019 года реестр обманутых дольщиков будет обнулен», – сказал Полтавченко.

Он добавил, что в ближайшие полтора года решатся и проблемы ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15. Его строят еще с 2003 года, сдать объект пытались несколько застройщиков, в том числе «ИВИ-93», «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн».

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Полтавченко также рассказал, за 2017 год в Северной столице расселили более 4 тыс. коммуналок. Он отметил, что улучшить жилищные условия смогли более 14 тыс. семей.

Ранее Полтавченко заявил, что Петербург при участии президента России Владимира Путина шагнул вперед, как никто другой в России. Он рассказал и о новых мерах социальной поддержки населения.

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