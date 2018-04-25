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Полиция нагрянула в комитет по природопользованию из-за хищений на полигоне «Красный Бор»

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© Фото: «Яндекс.Карты»

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Обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве на сумму 17,2 млн рублей.

В комитете по природопользованию Петербурга на улице Чайковского проходят обыски. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД изымают документы, связанные с полигоном «Красный Бор», сообщила «Фонтанка».

По версии следствия, во время ремонта полигона, который проводило ООО «Экоградстрой», была похищена часть бюджетных средств. В феврале 2016 года прокуратура Петербурга заявила, что компания и руководство «Красного Бора» подписывали акты выполненных работ, которые фактически не были проведены.

Общая сумма хищений составила 17,2 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

В начале апреля полиция провела обыски в офисе «Проектводстроя», который следил за ремонтом специальных дамб на полигоне в 2014 году. Работы проводил «Экоградстрой».

В прошлом году Андрея Градобоева, фактического руководителя компании, поместили под домашний арест. По версии следствия, в 2014-2015 годах по договорам фирмы на ремонт очистных сооружений с комитетом природопользования Петербурга он похитил 51 млн рублей – 86% выделенных средств.

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«Красный Бор» – крупнейший полигон для утилизации опасных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Расположен в Тосненском районе Ленинградской обрасти в пяти километрах от Колпино. Там скопилось примерно 2,2 млн тонн токсичных веществ. На полигоне не раз горели пожары, из-за которых опасные вещества попадали в атмосферу. 

В 1990-х годах началось строительство завода по переработке отходов, в него вложили от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, но так и не завершили. Смольный решил не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей

В 2014 году у «Красного Бора» истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и запретил принимать новые партии опасных отходов. Тогда же ведомство вынесло порядка 900 предписаний бывшему руководству полигона, в том числе Сергею Мацукову, но они остались невыполненными. 

В начале 2018 года дома у Мацукова провели обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мацуков уже становился подозреваемым в уголовных делах, связанных с «Красным Бором». В 2015 году в отношении него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2014 году сотрудники полигона очистили поверхности двух технологических карт вместо компании, с которой «Красный Бор» заключил договор о выполнении работ. Мацуков при этом подписал акты о приемке выполненных работ с организацией-подрядчикоми выплатил ей все деньги по контракту – 9,8 млн рублей.

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