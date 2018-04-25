Полтавченко: Петербург при участии Путина шагнул вперед, как никто другой в России

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что при непосредственном участии президента России Владимира Путина город шагнул вперед, как никто другой в стране. Об этом он сказал во время выступления с ежегодным отчетов о результатах деятельности правительства и главы Северной столицы за 2017 год.

По словам Полтавченко, город с начала XXI века превратился «в Петербург, каким ему подобает быть – сообразно его великой истории и заслугам перед Отечеством».

Особый акцент губернатор сделал на развитии технологий в Северной столице. Он отметил, что за прошлый год в городе открылось 24 новых предприятия, что стало лучшим результатом с момента распада СССР.

«Индекс промышленного производства – 105,5% – стал лучшим за шесть последних лет. Он растет уже 30 месяцев подряд. И мы понимаем, что у промышленного подъема Петербурга нет альтернативы», – заявил Полтавченко.

Он добавил, что до конца 2018 года в городе начнет работать первый в россии региональный оператор фонда «Сколково». «Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку», – подчеркнул губернатор.

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