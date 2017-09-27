Навальный пригрозил Смольному несанкционированной акцией

Оппозиционер Алексей Навальный пригрозил администрации Северной столицы несанкционированной акцией в том случае, если Смольный не предоставит ему в начале октября площадку в центре города для встречи со своими сторонниками.

"Администрация города Петербурга, категорически отказывается предоставить нам нормальное место для встречи. И даже откровенно заявляющая, что я его вообще никогда не получу, потому что мои сторонники — провокаторы, и нет им места в центре города, – написал Навальный в своем блоге. - Они на все наши заявки плюют, отправляют нас черти-куда подальше от центра и прямо заявляют, что нам ничего не светит. Ну вот и кто здесь прав? Кто действует по закону?".

Ранее оппозиционный политик сообщал о своем желании подать в суд на Смольный. Причиной этого стало высказывание официального представителя городского Комитета по вопросам законности и правопорядка Андрея Краснова о том, почему сторонникам Навального отказывают в проведении митингов в центре Петербурга.

"Сторонники Навального - провокаторы. Для того, чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга", - приводит слова Краснова «Эхо Москвы».

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что на Марсовом поле отныне запрещено митинговать именно из-за акций сторонников Навального. Прежде, 21 августа, стало известно о запрете митингов и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинги в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

После этого активисты оппозиционного движения "Весна" устроили около Смольного акцию "гайд-парк". Молодые люди развернули баннер "Теперь "гайд-парк" будет здесь" и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. В итоге, их оштрафовали на 160 тыс. рублей.

Последняя несанкционированная акция сторонников Навального состоялась на Марсовом поле в День России – 12 июня. Тогда она сопровождалась сотнями задержаний не только оппозиционных активистов, но и, к примеру, депутата ЗакСа Максима Резника.