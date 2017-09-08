Полтавченко: Запрет митингов на Марсовом поле связан с акциями Навального

Губернатор Георгий Полтавченко объяснил запрет митингов на Марсовом поле. По его словам, это связано с несанкционированными акциями протеста26 март аи 12 июня, организованных Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Глава Петербурга считает, что петербуржцы злоупотребляли правом свободы собраний и приводили в "гайд-парк" вместо разрешенных двух сотен человек гораздо больше.

Об этом говорится в ответе Смольного на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского. "На мой взгляд, это возмутительная отписка, демонстрирующая полное презрение администрации к правам граждан и нежелание их соблюдать", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

"Утверждения о "злоупотреблении правом на "гайд-парк" - неправда: акции 26 марта и 12 июня проводились вовсе не в режиме "гайд-парка". При этом 26 марта на Марсовом никого не задерживали. И главное: губернатор отказывается предоставить другой "гайд-парк" в центре Петербурга. Это не только прямое нарушение решения Конституционного суда, это демонстрация страха Смольного перед гражданами", - также рассказал Вишневский.

Желающих митинговать Полтавченко отправил из центра Северной столицы на окраины - в Приморский, Красногвардейский, Невский и Красносельский районы.

Полтавченко 21 августа запретил проводить митинги и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинга в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

После этого активисты оппозиционного движения "Весна" устроили около Смольного акцию "гайд-парк". Молодые люди развернули баннер "Теперь "гайд-парк" будет здесь" и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. В итоге, их оштрафовали на 160 тыс. рублей.