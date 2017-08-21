Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко запретил проводить митинги и акции протеста на Марсовом поле. Он подписал соответствующее постановление еще 17 августа, говорится на официальном сайте Смольного.

Теперь Марсово поле, где проводились митинга в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

Место исключено из «гайд-парков», так как к Полтавченко с такой просьбой обратились множество чиновников и активистов. По их мнению, на Марсовом поле организовано захоронение жертв революции и установлен мемориал, поэтому проводить акции в таком месте некорректно.