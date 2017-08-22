Активисты «Весны» устроили около Смольного «гайд-парк»

Активисты оппозиционного движения «Весна» устроили днем 22 августа около Смольного «гайд-парк». Об этом сообщается на официальной странице движения в социальной сети «ВКонтакте».

Молодые люди развернули баннер «Теперь «гайд-парк» будет здесь» и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. Таким образом они протестуют против решения губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о запрете митингов на Марсовом поле.

«Власти настолько трусливы и недальновидны, что убирают для себя последнюю возможность диалога с городом. Акции в «гайд-парке» регулярно привлекали внимание к острым городским проблемам. Теперь же массовые акции скорее всего подберутся ближе к Смольному. Может с такого расстояния до Полтавченко дойдет хоть что-нибудь», - рассказали активисты «Весны».

Согласно законодательству, «гайд-парк» - это место для «коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Формат гайд-парка ограничивает лишь количество участников – до 200 человек. При этом это требование постоянно нарушалось - на Марсовом поле собиралось до 15 тыс. человек. Штрафы для граждан за превышение количество участников - от 10 до 300 тыс. рублей, для организаций - до 600 тыс. рублей.

В июне 2012 года Госдума поддержала поправку в закон о митингах о создании в каждом регионе России «гайд-парков». В итоге Полтавченко подписал постановление, по которому «гайд-парком» в Петербурге стал участок на Марсовом поле.