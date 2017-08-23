Активистов «Весны» оштрафовали на 160 тыс. рублей за акцию у Смольного

Активистов оппозиционного движения «Весна» оштрафовали на 160 тыс. рублей за акцию у Смольного. Днем 22 августа молодые люди развернули баннер «Теперь «гайд-парк» будет здесь» и зажгли файеры.

После этого их задержала полиция. Таким образом они выразили протест против решения губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о запрете митингов на Марсовом поле.

«Власти настолько трусливы и недальновидны, что убирают для себя последнюю возможность диалога с городом. Акции в «гайд-парке» регулярно привлекали внимание к острым городским проблемам. Теперь же массовые акции скорее всего подберутся ближе к Смольному. Может с такого расстояния до Полтавченко дойдет хоть что-нибудь», - рассказали тогда активисты «Весны».

Движение просит помочь собрать необходимую сумму на оплату «этого невменяемого штрафа» - можно перевести деньги через «Яндекс-кошелек»: 41001695559091. Информацию по счету можно посмотреть по этой ссылке, сейчас на счету активистов уже 30 тыс. рублей.

В отношении общественников были возбуждены дела об административном правонарушении за проведение несанкционированного митинга. «После четырех часов в отделении Анастасию Кадетову отпустили на свободу, Николай Артеменко же провел минувшую ночь в отделении», - отметили в движении.

Активисты планируют обжаловать решения районного суда, вплоть до Европейского суда по правам человека. «Помогите нам с распространением этой информации, нас хотят запугать рублем, давайте докажем, что с нами такое не пройдет», - резюмировали в «Весне».