Навальный подаст в суд на Смольный

Российский оппозиционер Алексей Навальный планирует подать в суд на Смольный и официального представителя городского Комитета по вопросам законности и правопорядка Андрея Краснова, сообщил политик в своем блоге.

Причиной этого стало высказывание чиновника о том, почему сторонникам Навального отказывают в проведении митингов в центре Петербурга.

«Сторонники Навального - провокаторы. Для того, чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга», - приводит слова Краснова «Эхо Москвы».

Он также предложил сторонникам оппозиционера проводить акции на окраине города - в Удельном парке.

«Раньше всякую псевдоюридическую чушь говорили — заявка не та, место занято, тема неконституционная, а сейчас вот прямым текстом: вы провокаторы, изрыгайте свои проклятия где-то подальше от центра города», - заявил в ответ на это Навальный.

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что на Марсовом поле отныне запрещено митинговать именно из-за акций сторонников Навального. Прежде, 21 августа, стало известно о запрете митингов и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинги в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

После этого активисты оппозиционного движения "Весна" устроили около Смольного акцию "гайд-парк". Молодые люди развернули баннер "Теперь "гайд-парк" будет здесь" и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. В итоге, их оштрафовали на 160 тыс. рублей.

Последняя несанкционированная акция сторонников Навального состоялась на Марсовом поле в День России – 12 июня. Тогда она сопровождалась сотнями задержаний не только оппозиционных активистов, но и, к примеру, депутата ЗакСа Максима Резника.