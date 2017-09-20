Поклонская: Лидера "Христианского государства" задержали по моему запросу

Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин, который призывал поджигать кинотеатры за показ фильма "Матильда", задержан по запросу депутата ГД РФ Натальи Поклонской, передает ее пресс-служба.

Также приводятся слова самой Поклонской, которая указала, что направила запрос на имя министра внутренних дел и генерального прокурора. "Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", — заявила депутат.

Ранее сообщалось, что полиция задержала троих подозреваемых, а также лидера движение "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. На минувшей неделе Добрынин попросил ФСБ проверить высказывания Калинина на экстремизм. В заявлении на имя главы ФСБ Учитель указал, что лидер "Христианского государства" в интервью журналистам оправдывает радикальные меры против кинокартины "Матильда" и предлагает "посадить на кол" режиссера фильма.

Позже выяснилось, что задержанные в причастны к поджогу машин у офиса Добрынина, а также "минированию" кинотеатра во Владивостоке, где проходил предпремьерный показ "Матильды", передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направив запросы в ФСБ и МВД.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера.