Депутат Резник вступился за "изрыгающих проклятия" сторонников Навального

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник в среду, 20 сентября, направил запрос прокурору Северной столицы с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря комитета по законности Андрея Краснова.

Накануне, 19 сентября, в разговоре с журналистами он обосновал отказ в согласовании митинг-встречи с политиком провокационными намерениями его сторонников. "Сторонники Навального — провокаторы. Для того, чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга",- приводит его слова "Эхо Москвы".

В обращении к прокурору Резник отметил, что граждане, выходящие на митинги за права и свободы, являются гражданами РФ, а не сторонниками тех или иных политиков. По мнению Резника, Краснов допустил оценки, недопустимые для госслужащих, в связи с чем должен быть уволен или привлечен к ответственности.

На высказывание чиновника Смольного уже ответил и сам Алексей Навальный. Он заявил, что готов обратиться в суд.

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что на Марсовом поле отныне запрещено митинговать именно из-за акций сторонников Навального. Прежде, 21 августа, стало известно о запрете митингов и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинги в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

После этого активисты оппозиционного движения "Весна" устроили около Смольного акцию "гайд-парк". Молодые люди развернули баннер "Теперь "гайд-парк" будет здесь" и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. В итоге, их оштрафовали на 160 тыс. рублей.

Последняя несанкционированная акция сторонников Навального состоялась на Марсовом поле в День России – 12 июня. Тогда она сопровождалась сотнями задержаний не только оппозиционных активистов, но и, к примеру, депутата ЗакСа Максима Резника.