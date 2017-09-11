Петербургский оппозиционер записал рэп-обращение к Поклонской

В понедельник, 11 сентября, лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков направил депутату Госдумы Наталье Поклонской рэп-обращение, в котором призвал экс-прокурора Крыма прекратить преследование творческих людей.

В своем письме Канюков заранее попросил у Поклоснкой прощение за стиль, который он выбрал, сославшись на его популярность.

В письме оппозиционер сообщил, что разочарован ее деятельности в кресле депутата ГД. «Печально наблюдать как политик с высоким уровнем перспектив, обладателем имиджа из которого можно было создать образ «сексуальной Маргарет Тэтчер», становится все более похож на образ «Милонова в юбке». Несмотря на всю мою симпатию к Вам, мне тяжело наблюдать процесс и результат Вашего труда», - обратился к Поклонской лидер движения «Солидарный Петербург».

Интерес к депутату ГД Поклоснкой вызван ее позицией и действиями в адрес еще невышедшего в широкий прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о связи последнего российского императора с балериной. Противостояние между Учителем и Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь «признаки коррупционных нарушений».

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.